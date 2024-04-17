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O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Yıllarca çalışıp bu yorucu yılların sonunda emekli olmayı herkes ister. Fakat SGK’nın belirttiği bu özel durumlar sizde de mevcut ise beklemenize gerek yok SGK’nın yolunu tutup emekli olmak için başvuru yapabilirsiniz. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:05
O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Emekli olmak her çalışanın hayalidir. SGK’dan gelen bir açıklamaya göre eğer bu özel durumlara sahipseniz erken emekli olabilirsiniz. Detaylar haberimizde…

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BU KİŞİLERE EYT'SİZ ERKEN EMEKLİLİK İMKANI! ŞARTLARI SAĞLAYANLAR 15 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş üretken olmanın yollarını bulmaya devam ediyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar prim, başlangıç tarihi, cinsiyet ve yaşı dikkate alarak erken emeklilik gibi fırsatlara ulaşabiliyor. İşte erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için EYT'siz erken emeklilik imkânı...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, sigorta primleriyle ya da emeklilik yaşına gelmeleri halinde emekli olabiliyor. Ancak bazı özel durumlarda vatandaşların erken emekli olma imkânı da bulunmaktadır.

10-12-15 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR

Sosyal Güvenlik uzmanları, bu özel duruma düşen ve koşulları sağlayan vatandaşların muhtemelen 10, 12 ve 15 yıl daha erken emekli olabileceği bilgisini veriyor.

Çalışamayan ve iş kazası geçiren vatandaşlar, 1.800 günlük katkı paylarının sona ermesi halinde erken emekli olabiliyor.

Engellilik nedeniyle emekli olma imkanına sahip olan vatandaşların 5 yıl prim ödemesi ve 10 yıl sigortalı olması gerekiyor.

Ayrıca işgücü kaybının %60 olması ve sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

AĞIR HASTALAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Malulen emekliliğine hak kazanmak için AIDS, organ yetmezliği, tüberküloz, Parkinson hastalığı, beyin felci veya kanser gibi ciddi bir hastalığınızın olması gerekir.

Malulen erken emeklilik imkânı 4A, 4B ve 4C sınıfı vatandaşlar için geçerlidir.

EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT

Maluliyet veya kısmi emeklilik nedeniyle 10 yıldan daha erken emekli olma imkânı bulunan vatandaşların 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları ve SSK'ya üye olmaları gerekmektedir.

10 yıl erken emekli olabilmek için 3.600 prim gün biriktirmiş olmanız ve erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaşında olmanız gerekmektedir.

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