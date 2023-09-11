O üniversitede yemekhane ücreti 1 TL'den 15 TL'ye yükseltildi

Üniversite öğrencileri maddi anlamda sorunlar yaşamaya devam ederken üstüne bir de yemekhane zamları eklendi! Neredeyse bütün üniversiteler fahiş zamlar yapıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEMEKHANE ÜCRETLERİ FAHİŞ ŞEKİLDE ARTTI

Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan son açıklamalara göre yeni eğitim öğretim döneminde yemekhane ücretlerine yüzde 1.400 oranında zam yapıldı. Yemekhanenin girişine 'Öğrenci kartları turnikelerden geçerken yeni dönem itibariyle günlük ilk okuma öğrenci yemek fiyatı 15 TL, ikinci okuma misafir fiyatı 60 TL oldu.' Geçtiğimiz dönem 1 TL olan yemek ücretleri bu sene 14 kat ve 1.400 oranında artmış oldu. Sosyal medyadan artışa tepki yağarken İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Gaziantep Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde öğrencilerin yemekhane ücretlerine yüzde 1.400 oranında zam geldi.





Az olmuş, yüzde 2.700 olması gerekiyordu. Üniversite yönetimini kınıyorum! Levent bak ironi yaptım sonda ünlem var.' Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı; 'Öğrencilerin yemekhane ücretlerine yüzde 1400 zam yapıldı. Anlaşılan enflasyon üniversitede yüksek çıkmış. TÜİK kurumundan haberiniz yok mu? Bu vicdansız zammı nasıl yaparsınız? Yazıklar olsun.' Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın geçtiğimiz sene yemekhane ücretlerini 1 TL'ye düşürdüklerini ve her şeyin öğrenciler için olduğunu duyurmuştu. Ancak yemeklerin kalitesi düştü, içinden böcek, taş gibi cisimler çıktı ve öğrenciler yemekhaneye tepki yağdırdı. Rektör yemekhanede öğrencilerle yemek yedi ve bunun geçeceği sözünü verdi. Aynı zamanda rektör bu yemek sırasında porselen tabaktan, öğrenciler tabldot kaplardan yerken tepkiler de gecikmedi.