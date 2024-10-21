Obasanjo'dan Eğitim Uyarısı: 20 Milyon Çocuk Tehlikede

Eski Devlet Başkanı Obasanjo'dan Kritik Uyarı

Eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo, ülkesindeki eğitim sorunlarına dikkat çekerek alarm veriyor. Bauchi eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 20 milyon çocuğun eğitimden yoksun olmasının potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Eğitim Eksikliği ve Terör Tehdidi

Obasanjo, "Nijerya'da okula gidemeyen 20 milyon çocuk, gelecekteki 10-15 yılda Boko Haram gibi terör örgütlerinin üyeleri olabilir," diyerek eğitim eksikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Ayrıca, bu durumun çocukları terör örgütleri ve silahlı grupların istismarına açık hale getirdiğini belirtti.

Sahra Altı Afrika'da En Yüksek Oran

Nijerya, Sahra Altı Afrika bölgesinde en fazla okula gitmeyen çocuk sayısına sahip. Ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle özellikle kuzey bölgelerinde okullar hedef alındı ve bu saldırılarda birçok öğrenci kaçırıldı. Bu durum, çok sayıda okul ve üniversitenin eğitime ara vermesine neden oldu.

Obasanjo'nun açıklamaları, Nijerya'nın geleceği için eğitim içindeki boşluğun ne denli tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor. Eğitim yoluyla insan kapasitesinin artırılması, ülkenin toplumsal ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkmasında kritik bir öneme sahip.