Obeziteyle Mücadelede Aile Diyetisyenliği Önerisi

Haliç Üniversitesi akademisyenleri, obeziteyle mücadelede aile diyetisyenliğinin önemini vurgulayan bulgular elde etti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:23
Obeziteyle Mücadelede Aile Diyetisyenliği Önerisi

Obezite Sorunu ve Ekonomik Yükleri

Son yıllarda hızla artış gösteren obezite, yalnızca bireysel sağlığı tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık sistemine de büyük bir ekonomik yük getiriyor. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik İngilizce Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat Günal, obezitenin Türkiye'de 1990'larda %15, 2020'lerde ise %30'lara çıktığını belirtti. Durumun daha da kötüleşebileceğini söyleyen Günal, 'Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bu oran 30 yıl içinde üç katına çıkabilir' dedi.

Obezitenin Sağlık Harcamalarına Etkisi

Son güncel verilere göre, Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 1,25 trilyon lira'ya ulaşmıştır. Bu harcamaların büyük bir kısmının önlenebilir olduğunu vurgulayan Günal, 'Sağlık politikalarının geliştirilmesinde kamunun rolü büyük. %4,7 olan önleyici sağlık harcamaları oranı artırılmalıdır' dedi.

Aile Diyetisyenliği Kavramı

Günal, bireylerin sağlıklı beslenme hizmetlerine erişiminin zorlaşmaması adına aile diyetisyenliği modelinin tanıtılması gerektiğini savundu. 'Aile hekimliği gibi bir sistemin, aile diyetisyenliği ile birlikte çalışması sağlanmalıdır. Böylece diyetetik hizmetler erişilebilir hale gelir' ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya ve Beslenme Bilgileri

Dr. Günal, vatandaşlara sosyal medyada dolaşan bilgiler konusunda dikkatli olmalarını ve sağlık profesyonellerine güvenmeleri gerektiğini hatırlattı. 'Düzenli sağlık kontrolleri yapmak ve bir diyetisyene başvurmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması açısından kritik önem taşıyor' dedi.

Gelecekteki Stratejiler Üzerine Öneriler

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Yılmaz, obezitenin sağlık harcamalarını artırdığına dikkat çekti. Yılmaz, 'Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişiklikler obezitenin yaygınlaşmasına yol açıyor' dedi. Bu nedenle, sağlık sistemleri üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek için daha etkili ve sürdürülebilir stratejilere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Obezitenin Ekonomik ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Canser Boz, obezite ile bulaşıcı olmayan hastalıklar arasındaki bağlantıları ortaya koyan dört ana bulguyu paylaştı. Düşük sağlıklı beslenme, yüksek kalorili gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının obeziteyi artırdığını belirten Boz, 'Toplum sağlığını iyileştirmek için daha etkin önlemler alınmalıdır' dedi.

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