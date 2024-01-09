Ocak ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara aktarıldı

Yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşlara müjde veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında 3,2 milyar lira ödeme gerçekleştirdiklerini, şubat ayında da fark ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek için projeler yürüttüklerini de söyledi.

Yaşlı ve engelli aylığı alanlara bu ay 3,2 milyar lira ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaşlı aylığı için 1,8 milyar lira, engelli aylığı için de 1,4 milyar lira ödendiğini bildirdi.

3,2 MİLYAR LİRALIK YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILDI

Yaşlı ve engelli aylığı alanlara toplam 3,2 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Bakan Göktaş, ödemelerin 1,8 milyar lirasının yaşlı aylığı, 1,4 milyar lirasının da engelli aylığı olduğunu bildirdi.

Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların sosyal yardımlardan daha iyi yararlanmaları için programlar geliştirdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Göktaş, memur maaş katsayısında ocak ayında yapılan düzenlemeyle yaşlı ve engelli aylıklarının da artacağını söyledi. Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." dedi.

2024 ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlara 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzerinde olanlara 4 bin 196,70 lira, 18 yaşından küçük engellilere de 2 bin 797,81 lira ödeme yapılacağı açıklandı.

Yılda iki kez zam alan engelli maaşları, Temmuz-Aralık ayında da artacak. Engelli maaşlarına yapılacak zam, yıllık güncelleme kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.