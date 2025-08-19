DOLAR
Ocak-Temmuz İhracatında 50 İlde Artış, 23 İl 1 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı; 50 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:46
Türkiye'de ocak-temmuz döneminde ihracatta güçlü performans

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verileri açıklandı. Buna göre ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı ve 50 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

İstanbul, Kocaeli ve İzmir ilk üçte

İstanbul, geçen ay 5 milyar 835 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı.

Kocaeli, 3 milyar 258 milyon dolar ve yüzde 20,5 artışla ikinci; İzmir ise 2 milyar 13 milyon dolar ve yüzde 8 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel dağılım

İstanbul'un ihracatında ilk sırayı kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı aldı: 960 milyon 912 bin dolar. Bunu 715 milyon 471 bin dolar ile inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif elementler ve 496 milyon 709 bin dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de en fazla dış satım motorlu kara taşıtları faslında gerçekleşti: 1 milyar 304 milyon 606 bin dolar. Ardından 264 milyon 509 bin dolar ile elektrikli makine ve cihazlar ve 231 milyon 547 bin dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında lider fasıl mineral yakıtlar, mineral yağlar oldu: 459 milyon 957 bin dolar. Bunu 190 milyon 263 bin dolar ile demir ve çelik ve 186 milyon 560 bin dolar ile kazanlar, makineler izledi.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 94 milyon 886 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu; bu ülkeyi 345 milyon 704 bin dolar ile Almanya ve 340 milyon 307 bin dolar ile ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatını 351 milyon 158 bin dolar ile Almanya'ya yaptı. Ardından 315 milyon 255 bin dolar ile İngiltere ve 183 milyon 161 bin dolar ile İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 973 bin dolar ile Almanya oldu; onu 136 milyon 954 bin dolar ile İspanya ve 128 milyon 863 bin dolar ile ABD takip etti.

Genel değerlendirme

Buna göre, ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 50 il de ihracatını artırdı.

