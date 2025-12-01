Ödemiş'te Traktörden Kaçarken Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ödemiş'te Traktörden Kaçarken Kamyonet Devrildi

Kaza, Bademli-Ovakent il yolunda saat 12.00 civarında meydana geldi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, şerit değiştiren traktöre çarpmamak için manevra yapan bir kamyonet devrildi. Olayda kamyonet sürücüsü E.U. (19) yaralandı.

Kaza, Bademli-Ovakent il yolu üzerinde, saat 12.00 sıralarında yaşandı. Sürücü E.U. (19) idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyreden H.O. (51) idaresindeki traktörün aniden şerit değiştirmesi üzerine manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, refüje çarparak devrildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.U.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Traktör sürücüsü H.O., ifadesinin alınması için karakola götürüldü ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

