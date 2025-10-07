ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı

ODTÜ öğrencilerinin hazırladığı "Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında" sergisi, 80 eserle ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor. (21 Ekim'e kadar)

Sergi, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekiyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında" sergisi açıldı.

ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, gazete haberleri, fotoğraflar, yazılı metinler ve çeşitli çalışmalardan oluşan 80 eser yer alıyor.

Rektör: Öğrencilerin duyarlılığı özel bir dille ifade edildi

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ODTÜ'lü öğrencilerin, özellikle Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Mimarlık Fakültesi'nin tasarım yaklaşımıyla Filistin'de yaşanan soykırıma duyarlılığı çok özel bir şekilde ifade ettiklerini söyledi.

Yozgatlıgil, serginin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sessizliğin sesi, sessizliğin çığlığı, sessizlik ve yaşam arasındaki o ince çizgiyi çok güzel anlatmışlar. Burada geçirilecek 15 dakika ile Filistin'deki soykırıma karşı isyanımızı, sesimizi bu şekilde yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ODTÜ MEBİVA Başkanı: Sergi büyük bir protesto

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı (ODTÜ MEBİVA) Başkanı Abdullah Cengiz Makas ise Gazze'deki hukuksuzlukların, insan hakları ihlalleri ve soykırımın bütün dünyada insanlığı ayağa kaldırdığını belirtti.

Makas, farklı yöntemlerle protestolar yapıldığını ifade ederek, "ODTÜ'de, ODTÜ öğrencilerinin zekaları, duyguları, sanatsal yaklaşımları ve estetik anlayışlarıyla böylesine farklı bir etkinlikteyiz. Bu herhangi bir sergi değil, bu aslında büyük bir protesto. Sessiz ama aslında bütün dünyaya bu çığlığı duyuran bir etkinlik." dedi.

Hazırlık ekibi ve süreç

Serginin oluşturulmasında emeği geçen Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zehra Yılmaz, sergiyi 9 kişilik bir ekiple hazırladıklarını belirterek, "Ekibimizde Mısırlı, Sudanlı, Iraklı arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 1,5 aylık sürede bu sergiyi hazırladık. Büyük bir özveri ve fedakarlık barındırıyor arkasında. Gazze'de yaşananlar gerçekten içler acısı bir durum ve biz sessiz kalmak istemediğimiz, ses çıkartmak istediğimiz için bir direniş göstergesi olarak bu sergiyi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

