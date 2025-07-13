ODTÜ'de Mezuniyet Töreni: Geleceğin Liderleri Diplomasını Aldı

ODTÜ'de Mezuniyet Töreni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını alma heyecanı yaşadı. Tören, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversitenin dönem faaliyetleri ve başarılara dair video gösterimleri yapıldı.

Rektör Yozgatlıgil’den Anlamlı Mesajlar

Törende öğrencilere ve ailelerine hitap eden ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, mezuniyetin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Yozgatlıgil, "Bu mirası taşıyacak yeni liderler, yeni kaşifler sizlersiniz. ODTÜ'lü olmak, fikir üretmekle kalmayıp o fikrin sorumluluğunu da üstlenmektir. Zorluklar karşısında geri çekilmemek cesaret işidir" dedi.

Dünyada ODTÜ mezunlarının büyük projelerle, yalnızca bir fikirle veya insana dokunarak iz bıraktığını belirten Yozgatlıgil, "Bu stadyumdan mezuniyet sevincinizle birlikte yeni bir dönemin sorumluluğuyla ayrılıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ODTÜ'nün bilgisini, değerlerini ve cesaretini temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Özel Anlar ve Protestolar

Törende, ODTÜ'yü birincilikle bitiren öğrencilere diplomaları Rektör Yozgatlıgil tarafından verildi. Ayrıca, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ayşe Selim, kortej sırasında Onur Orcan'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Orcan, diz çökerek yaptığı teklifi Selim'e iletti ve genç kadın bu teklifi kabul etti.

Mezuniyet töreninin bitiminde bazı öğrenciler Rektör Yozgatlıgil'in konuşması sırasında protesto gerçekleştirdi. Tören, öğretim üyelerinin mezun öğrencilere diplomalarını vermesiyle sona erdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.