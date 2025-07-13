DOLAR
40,18 -0,08%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.352,38 -0,37%
BITCOIN
4.770.039,47 0,36%

ODTÜ'de Mezuniyet Töreni: Geleceğin Liderleri Diplomasını Aldı

ODTÜ'de 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Yozgatlıgil, mezunlara cesaret ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 23:22
ODTÜ'de Mezuniyet Töreni: Geleceğin Liderleri Diplomasını Aldı

ODTÜ'de Mezuniyet Töreni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını alma heyecanı yaşadı. Tören, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversitenin dönem faaliyetleri ve başarılara dair video gösterimleri yapıldı.

Rektör Yozgatlıgil’den Anlamlı Mesajlar

Törende öğrencilere ve ailelerine hitap eden ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, mezuniyetin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Yozgatlıgil, "Bu mirası taşıyacak yeni liderler, yeni kaşifler sizlersiniz. ODTÜ'lü olmak, fikir üretmekle kalmayıp o fikrin sorumluluğunu da üstlenmektir. Zorluklar karşısında geri çekilmemek cesaret işidir" dedi.

Dünyada ODTÜ mezunlarının büyük projelerle, yalnızca bir fikirle veya insana dokunarak iz bıraktığını belirten Yozgatlıgil, "Bu stadyumdan mezuniyet sevincinizle birlikte yeni bir dönemin sorumluluğuyla ayrılıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ODTÜ'nün bilgisini, değerlerini ve cesaretini temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Özel Anlar ve Protestolar

Törende, ODTÜ'yü birincilikle bitiren öğrencilere diplomaları Rektör Yozgatlıgil tarafından verildi. Ayrıca, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ayşe Selim, kortej sırasında Onur Orcan'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Orcan, diz çökerek yaptığı teklifi Selim'e iletti ve genç kadın bu teklifi kabul etti.

Mezuniyet töreninin bitiminde bazı öğrenciler Rektör Yozgatlıgil'in konuşması sırasında protesto gerçekleştirdi. Tören, öğretim üyelerinin mezun öğrencilere diplomalarını vermesiyle sona erdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!