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ODTÜ TEKNOKENT'te Derin Teknoloji Girişimleri Vitrine Çıktı

NATO'nun DIANA programı kapsamında ODTÜ TEKNOKENT'te savunma odaklı teknoloji girişimleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:48
ODTÜ TEKNOKENT'te Derin Teknoloji Girişimleri Vitrine Çıktı

ODTÜ TEKNOKENT'te Savunma İnovasyon Hızlandırma Programı

Türkiye'nin de dahil olduğu NATO ülkelerinden gelen beş derin teknoloji girişimi, ODTÜ TEKNOKENT'te düzenlenen "Demo Günü" etkinliğinde savunma odaklı çözümlerini sergiledi. Bu girişimler, sivil teknolojilerini savunma alanlarına uyarlayarak dikkat çekici uygulama senaryoları sundu.

DIANA Programı Nedir?

NATO’nun inovasyon odaklı girişimcilik programı olan DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), müttefikler arasında savunma alanında "çift kullanımlı" teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor. Program, Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren çok uluslu bir destek ağı ile sürdürülmekte olup, ODTÜ TEKNOKENT, Türkiye'yi temsil ediyor.

Girişimlere Eğitim ve Mentörlük Desteği

Kapsamlı bir eğitim ve mentörlük süreci geçiren bu beş girişim, sivil alanlarda geliştirdikleri teknolojilerin savunma uygulamalarına nasıl entegre edilebileceğini araştırdı. ODTÜ TEKNOKENT’in ev sahipliğinde, program boyunca yapılan mentörlük ve inovasyon kamplarına katılarak savunma teknolojilerine katkı sağlayacak çözümler üzerinde çalıştılar.

Kapsamlı Destek ve Finansman İmkanları

Etkinlikte belirlenen bilgilere göre, DIANA programının bu yılki ilk fazında yer alan 74 firmadan 30'u, 300 bin avroya kadar fon desteği alacak. Ayrıca, katılımcılar ürünlerini ticari ve savunma pazarlarında sunmaları için geniş kapsamlı danışmanlık hizmetine de erişecekler. Programın sona ermesinin ardından katılımcılar için teknik araçlara ve kaynaklara erişim imkanı devam edecek.

İnovasyonun Geleceği

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnovasyonu yalnızca bir söylem olarak değil, kurumsal DNA’mızın bir parçası olarak görüyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü ise Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşüme dikkat çekerek, yerli üretim hedeflerini vurguladı.

Ürünlerin Savunma Sanayisine Katkıları

Etkinlikte tanıtılan çözümler arasında, giyilebilir sağlık teknolojileri, hava virüslerini yok eden dezenfeksiyon sistemleri ve biyolojik tehditlerin tespiti için geliştirilen çözüm gibi çeşitli yenilikler yer aldı. Bu tür teknolojilerin kimyasal-biyolojik güvenlik ve sağlık takibi gibi alanlarda savunma sanayisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

NATO’nun inovasyon odaklı girişimcilik programı DIANA (Defence Innovation Accelerator for the...

NATO’nun inovasyon odaklı girişimcilik programı DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırma Programı) kapsamında "Demo Günü", ODTÜ TEKNOKENT yerleşkesinde gerçekleştirildi.

NATO’nun inovasyon odaklı girişimcilik programı DIANA (Defence Innovation Accelerator for the...

NATO’nun inovasyon odaklı girişimcilik programı DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırma Programı) kapsamında "Demo Günü", ODTÜ TEKNOKENT yerleşkesinde gerçekleştirildi.

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