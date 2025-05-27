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OECD Merkezinde Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Paris'te OECD merkezinde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:25
OECD Merkezinde Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk mutfağına ait lezzetler büyük bir ilgiyle tanıtıldı.

Bu özel etkinlik, Türkiye'nin OECD nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında gerçekleştirildi. Davet, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, ve farklı ülkelerin daimi temsilcilerinin yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve OECD görevlileriyle doldu.

Etkinlikte, Türk mutfağının zengin ve köklü geleneklerini yansıtan baklava ve yaprak sarması gibi klasik lezzetler, katılımcılara ikram edildi. Katılımcılar, bu eşsiz tatların keyfini çıkarırken Türk mutfağının kültürel derinliğini de deneyimlediler.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk...

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ da katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk...

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde, Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ da katıldı.

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