Of'ta 3. Geleneksel Bisiklet Şöleni Cumhuriyet Coşkusuyla Yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 3. Bisiklet Şöleni, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında protokol katılımı ve yapılan kura ile bisiklet hediye töreniyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:56
Trabzon'un Of ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Bisiklet Şöleni düzenlendi. Etkinlik, İlçe Kaymakamlığı ve Of Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Şölen, TOKİ Konutları önünden başlayıp Kaymakamlık önünde sona erdi.

Protokol Katılımı

Programa İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ödül Töreni ve Kapanış

Düzenlenen ödül töreninin ardından yapılan kura sonucu 3 katılımcıya bisiklet hediye edildi. Törende konuşan Eşref Akça, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

