Öğrencilerden İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'a Polis Haftası Ziyareti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki öğrenciler, Polis Haftası dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti. Bu önemli gün, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Yentür ve öğrenciler, Yıldız'a makamında çiçek takdim ederek tebriklerini iletti. Ziyarette, öğrenciler, polislerin kendi yaşamlarında yarattığı huzuru dile getirdi.

Öğrenciler, polisler sayesinde evde ve okulda huzurlu bir yaşam sürdüklerini ifade ederek, emniyet mensuplarına teşekkürlerini ilettiler. Bu anlamlı ziyarette, öğrencilerin polislerle olan bağı ve güvenlik güçlerinin topluma katkıları bir kez daha vurgulanmış oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki öğrenciler, "Polis Haftası" dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Yentür ve öğrenciler, il emniyet müdürü Yıldız'a makamında çiçek takdim etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki öğrenciler, "Polis Haftası" dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Yentür ve öğrenciler, il emniyet müdürü Yıldız'a makamında çiçek takdim etti.