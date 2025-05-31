Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

Tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! Her sene olduğu gibi karne dönemi yaklaşırken, öğrencilere sağlanacak desteklerle alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilerin bu destekleri merakla beklediği görülüyor.

Devletin, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ına varan destek ödemesi gerçekleştireceği belirtildi. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında bu tutar 13 bin 262 TL'ye kadar çıkıyor.

Başarı Teşvik Programı Devam Ediyor Mu?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken büyük bir heyecanla 20 Haziran'ı bekliyor. Karnelerin alınacağı bu özel günde, başarılı öğrenciler için sürpriz bir müjde daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce duyurduğu Başarı Teşvik Programı bu senede devam edecek.

İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ı tek seferde ödenecek, yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere ise net asgari ücret kadar destek sağlanacaktır.

Başarılı Karneye Destek

Yıl boyunca derslerine sıkı sıkıya sarılan ve not ortalamalarını yüksek tutmak için büyük çaba gösteren öğrenciler, hayallerinin karşılığını alıyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, devletin sunduğu bu özel destekten de yararlanacak. Devlet okullarında öğrenim gören ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, 2025 yılı için belirlenen net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yani 13 bin 262 TL ödeme yapılacak.

Başarı Teşvik Programı Kimleri Kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde ile devlet okullarında öğrenim gören ve başarı göstererek takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler bu destekten yararlanabilecek. Başarı Teşvik Programı, ilk ve orta öğretim öğrencileri ile genel not ortalaması 85 ve üzerinde olan üniversite öğrencilerine yöneliktir. Ayrıca, dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilere de destek sağlanacaktır.

Programa dahil olabilmek için, ailenin ekonomik durumuna göre belirlenen gelir sınırlarını aşmamış olmak ve hanenin sosyal yardımlardan faydalanıyor olması gereklidir.