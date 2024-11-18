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Öğrencilere İki Aylık Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı

Yeni eğitim döneminde burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Öğrenciler detayları öğrenebilir.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:58
Öğrencilere İki Aylık Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı

Öğrencilere Burs ve Kredi Ödemeleri Hesaplara Yatmaya Başladı

2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ilk kez burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacaklar.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin tarihi şu şekilde olacak:

  • Son hanesi "0" olanlar: 18 Kasım
  • Son hanesi "2" olanlar: 19 Kasım
  • Son hanesi "4" olanlar: 20 Kasım
  • Son hanesi "6" olanlar: 21 Kasım
  • Son hanesi "8" olanlar: 22 Kasım

Bu tarihlerde öğrenciler, burs ve kredi ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecekler.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığında, lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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