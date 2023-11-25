Öğrencilere Kötü Haber! Ara Tatil Kararı Belli Oldu: Bakan Tekin Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de katıldığı bir programda ara tatillerle ilgili son durumu paylaştı. Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, ancak illerin iklim koşullarına göre tatil tarihlerinin değiştirilebileceğini belirtti. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil kararı netleşti.

ARA TATİLLER KALKMIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın ara tatillerle ilgili yaptığı anketin rutin bir değerlendirme olduğunu söyleyen Tekin, “Bakanlık olarak yaptığımız her uygulama, attığımız her adım bu birim tarafından inceleniyor. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklinde çıkan haberler, bu birimin ara tatillerle ilgili yaptığı standart bir çalışma. Biz buradan gelen verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz” dedi.

İLLERİN İKLİM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK

Tekin, ara tatillerin Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki iklim farklılıklarına göre düzenlenebileceğini ifade ederek, “Benim şahsi görüşüm şu, böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak… Türkiye, coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya’da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz” diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEMDEKİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞİYOR

İkinci dönemdeki ara tatilin Ramazan Bayramı tatiliyle çakıştığını belirten Bakan Tekin, “Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş oluyor” şeklinde açıklama yaptı.

ARA TATİL NEDİR?

Ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlattığı bir uygulamadır. Ara tatil, birinci ve ikinci dönem arasında 15 gün, ikinci dönemde ise 9 gün olmak üzere toplam 24 gün süren bir tatil dönemidir. Ara tatilin amacı, öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki yorgunluklarını gidermek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak, aileleriyle birlikte vakit geçirmelerine imkan vermek ve öğrenme kayıplarını önlemektir.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılında ara tatilin ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, birinci dönem ara tatilinin 20 Kasım 2023 - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında, ikinci dönem ara tatilinin ise 9 Nisan 2024 - 17 Nisan 2024 tarihleri arasında olması bekleniyor. Ancak Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, ara tatil tarihleri illerin iklim koşullarına göre değişebilir. Bu konuda kesin bir karar verilmesi için Bakanlık tarafından yapılan anketin sonuçlarının beklenmesi gerekiyor.