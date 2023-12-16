Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber!

Türkiye genelinde stajyerler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Staj yapan vatandaşlar, staj sürelerini emeklilikleri için avantaja çevirme imkanı buluyor. Özellikle kadınların sigorta girişleri, doğum borçlanması kadar geriye çekilebiliyor, bu da emeklilik yaşını belirlemede önemli bir etken haline geliyor.

Çalışan kadınlar, askerler, doktora yapanlar ve avukatlık stajını tamamlayanlar için staj sürelerindeki borçlanmalar, asgari ücrete endeksli bir noktaya taşınıyor. Borçlanma için asgari ücretin %32'si ödenebiliyor ve en yüksek borçlanma oranı 7.5 kat olarak belirleniyor. Bu sayede stajda yapılan sigortalarda emeklilik süresine katkı sağlanabiliyor.





Bir günlük dahi olsa staj sigortası yaptıranlar, emeklilik yaşlarını geri çekebilirler. Bu durumda 1 günlük borçlanma, emeklilik tarihini tam 1 sene geriye çekebilecek. Şu anki uygulamada staj sigortası ile emeklilik süresi arasında doğrudan bir bağ bulunmasa da, uzmanlar yakın zamanda bu durumun da hesaba katılabileceğini ifade ediyor.

Staj süresinde yapılan sigortaların yanı sıra doğum borçlanmalarının da dikkatlice hesaplanması gerekiyor. Bu, emeklilik süresini daha da avantajlı hale getirebilir. Stajyerlerin bu fırsatı değerlendirmeleri ve emeklilik konusunda doğru adımları atmaları önem taşıyor.

Staj yapanlara verilen bu müjdeli haberle birlikte, emeklilik yaşını geri çekme fırsatı ön plana çıkıyor. Çeşitli meslek gruplarındaki stajyerler, bu avantajı kullanarak geleceklerini güvence altına alabilirler. Bu yeni düzenleme, staj sürelerini daha etkili ve kazançlı hale getirerek gençlerimize ekonomik anlamda destek sağlıyor.