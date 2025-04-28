Öğretmenden Genel Müdahale: Ekmek Boğazına Kaçan Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı

Uşak'ta Öğrenci Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Uşak'ta, Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda, boğaza çikolatalı ekmek kaçan ilkokul öğrencisi Kağan Alparslan, öğretmeni tarafından hayatı kurtarılan çocuklar arasına katıldı.

Hayati Müdahale Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Uşak'ta bulunan okulda meydana geldi. Dördüncü sınıf öğrencisi Alparslan, yediği çikolatalı ekmeğin boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada koridorda bulunan sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, öğrencisinin durumunu hemen fark etti ve hızlıca müdahale etti.

Heimlich Manevrası ile Kurtuluş

Öğretmen Aydoğan, Heimlich manevrası uygulayarak, Alparslan’ın nefes borusuna kaçan ekmeği çıkarmayı başardı. Bu müdahale sonrasında öğrencinin nefes alması kolaylaştı ve panik durumu sona erdi.

Yaşanan bu anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğrencinin öğretmeni sayesinde hayatta kaldığı bu olay, müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uşak'ta, nefes borusuna çikolatalı ekmek kaçan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Kağan Alparslan'ı (solda), öğretmeni Yağmur Aydoğan (sağda) Heimlich manevrasıyla kurtardı.