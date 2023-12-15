Öğretmenin öğrencilerine verdiği 'terör' ödevi dünyayı ayağa kaldırdı

İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planı oluşturma" ödevi verdiği için görevinden uzaklaştırıldı. Eğitim yetkilileri, lise öğrencilerine verilen bu ödev hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, öğretmen hakkında polise suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Öğretmenin öğrencilerine verdiği 'terör' ödevi dünyayı ayağa kaldırdı
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İsveç'in güneyindeki Jönköping kentinde görev yapan bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Yerel medya haberlerine göre, öğrencilere verilen bu ödevin detayları eğitim yetkilileri tarafından öğrenildikten sonra, öğretmen hakkında polise şikayette bulunuldu.

Okul yönetimi, konuyla ilgili olarak öğretmenin görevden alındığını ve olayın daha fazla incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

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