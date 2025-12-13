Öğretmenler Günü Sürprizi: Ankara’dan Sabri Öğretmen’e Duygusal Mektuplar

Düzce Belediyesi videosu iki şehir arasında bağ kurdu

Düzce Belediyesi tarafından Kaynaşlı İlkokulu’nda görev yapan görme engelli öğretmen Sabri Ergin için hazırlanan duygu dolu Öğretmenler Günü videosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Paylaşım, başka okullara ilham vererek iki şehir arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile oldu.

Keçiören’den mektuplar ve şiir kitabı

Ankara Keçiören’deki Talia Yaşar Bakdur İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ferhat Yıldırım ve öğrencileri, video karşısında duygulanarak duygularını mektuplara döktü. Öğrenciler yazdıkları mektupları seslendirerek özel bir video hazırladı. Mektupların yanı sıra, öğretmen Yıldırım’ın şiirlerinden oluşan "Çocuklara Şiirler" adlı kitap da Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderildi. Mektuplar, video ve şiir kitabı Belediye Basın Birimi aracılığıyla Başkan Dr. Faruk Özlü ve Sabri Ergin’e ulaştırıldı.

Başkan Özlü mektupları okudu

Mektupları okuyan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okul ve öğrenciler için şu ifadeleri kullandı: "24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığımız bir video paylaşımını beğenerek mektuplar gönderen Talia Yaşar Bakdur İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine gönülden teşekkür ediyorum. Duygularını mektuplarla ifade etmiş olmaları son derece kıymetli. Bu gençleri yazmaya, düşünmeye teşvik eden değerli öğretmenleri Ferhat Yıldırım Bey’e de şükranlarımı sunuyorum. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mühendis olmasaydım, öğretmen olmak isterdim; özellikle de tarih öğretmeni".

Sabri Öğretmen bir kez daha duygulandı

Hazırlanan mektuplar ve video, Sabri Ergin’i derinden etkiledi. Ferhat Yıldırım’ın "Bahçıvan" adlı şiiri çerçevelenerek Sabri Öğretmene hediye edildi. Videoyu öğrencileriyle birlikte izleyen Sabri Ergin, teşekkürlerini şu sözlerle iletti: "Talia Yaşar Bakdur İlkokulu öğretmen arkadaşlarıma ve özellikle Ferhat Yıldırım hocama teşekkür ediyorum. Duygularınız, nezaketiniz ve bize gösterdiğiniz ilgi için minnettarım. Öğrencilerinizin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu güzel sürprizi hazırlayan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum".

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan bu duygu dolu sürpriz, Ankara’dan Düzce’ye uzanan samimi bir köprü kurdu ve Öğretmenler Günü’nün anlamını pekiştirdi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DUYGULARINI MEKTUPLARA DÖKEREK DÜZCE’YE GÖNDERDİ.