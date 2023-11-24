Öğretmenler Günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İzmir Çeşme'de gerçekleştirilen Öğretmenler Günü etkinliği bir trajediye sahne oldu. Katılımcıların keyifli bir gün geçirdiği etkinlik sonrasında bir öğretmen, ansızın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Öğretmenler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlenen yemekte yaşanan bu üzücü olay, etkinlik atmosferini hüzünlendirdi. Sağlık ekipleri olay yerine hemen müdahalede bulunsa da, maalesef öğretmenin hayatını kurtaramadı

Öğretmenler Günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Çeşme Belediyesi'nin organize ettiği 24 Kasım Öğretmen Günü yemeği, beklenmedik bir trajediye sahne oldu. Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), etkinliğin ardından otelden ayrılırken otoparkta yere düştü. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Beytaş'ın kalp masajı yapılmasına karşın hayatını kaybetmemesi için yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Olayın hemen ardından, Beytaş acilen Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ancak maalesef tüm çabalara rağmen öğretmenin yaşamını yitirmesi, Çeşme'deki Öğretmenler Günü etkinliklerini derin bir hüzne boğdu. Belediye tarafından planlanan etkinlikler, Beytaş'ın ani vefatı nedeniyle ertelendi. Çeşme'deki eğitim camiası, sevilen öğretmenlerini kaybetmenin üzüntüsü içinde bir araya gelirken, olayın detayları hala merak konusu olmaya devam ediyor.

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