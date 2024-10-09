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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 6 yeni madde ile kabul edildi. Milli Eğitim Akademisi kurulacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:03
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesini daha kabul etti. Bu maddeler, öğretmen adayları için mesleğe hazırlık süreçlerini ve mevcut öğretmenlerin gelişimlerini kapsayan önemli değişiklikler içeriyor.

Milli Eğitim Akademisi Geliyor

Kabul edilen düzenlemelere göre, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmenler, yöneticiler ve diğer eğitim personelinin mesleki gelişimini desteklemek için Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Akademi, eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmekle sorumlu olacak. Gerektiğinde, Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri de açılabilecek.

Akademinin Faaliyet Alanları

Akademi, öğretmenlerin ve diğer personelin yeterliliklerini belirleyecek ve güncelleyecek; ayrıca mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve dijital yeterlilikleri kazandırmak için eğitim faaliyetleri düzenleyecek. Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin eğitim programları geliştirmek de Akademinin sorumluluğundadır. Özel öğretim kurumlarında çalışan personele de eğitim verme imkanları sağlanacak.

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, bakanlık yetkilileri ve diğer kurum temsilcilerinin yer aldığı yedi kişilik bir ekipten oluşacak. Kurul, Akademinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için strateji ve politikalar geliştirecek, aynı zamanda yıl içinde en az iki kez toplanarak çalışmalarını değerlendirecek.

Yürürlük Tarihleri ve İstihdam

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin Milli Eğitim Akademisi ve İzleme Kuruluna dair düzenlemeleri, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi hizmet birimlerinde çalıştırmak üzere eğitim personeli istihdam edebilecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi için yapılan oylamanın ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yapılan görüşmeyi sonlandırarak bir sonraki oturumu yarın saat 14.00'te gerçekleştirmek üzere kapattı.

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