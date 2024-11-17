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Okan Bayülgen'in 'Drakula' Oyunu Mart 2025'e Kadar İlgiyi Üzerine Çekiyor

Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı 'Drakula' oyunu, Mart 2025'e kadar sahnelenmeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:12
Okan Bayülgen'in 'Drakula' Oyunu Mart 2025'e Kadar İlgiyi Üzerine Çekiyor

Okan Bayülgen tarafından yeniden kaleme alınan ve yönetilen 'Drakula' oyunu, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın ikonik romanındaki karakterlerden esinlenerek sahneye taşındı. Çok sayıda sinema filmine de ilham veren bu başarılı eser, BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahneleniyor.

Oyun, prömiyerini Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirirken, izleyicilerden büyük bir ilgiyle karşılandı. Bayülgen'in Drakula karakterinin yanı sıra, vampir avcısı Van Helsing'i Hayko Cepkin canlandıracak. 2025 Mart'ına kadar olan biletler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şef Kemal Alpan yönetimindeki orkestrada, ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alıyor. Bayülgen, hikayeyi romanın 77 yıl sonrasına taşıyarak modern bir yorum getiriyor.

Oyun kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde: Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız ve Gürdal Tak.

Oyun izleyicilerle buluşacağı diğer tarihler:

  • Bugün: Maximum Uniq Hall
  • 6-8 Aralık: Maximum Uniq Hall
  • 16-17 Aralık: Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu
  • 21-23 Aralık: Ankara Congresium
  • 15-16 Ocak 2025 ile 22-23 Ocak 2025: Maximum Uniq Hall
  • 27 Ocak 2025: Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)
  • 10, 11 ve 27 Şubat ile 12, 13 ve 27 Mart: Maximum Uniq Hall

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle...

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyiciyle buluştu. BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlayan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen oyuna yoğun ilgi gösterildi.

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle...

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyiciyle buluştu. BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlayan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen oyuna yoğun ilgi gösterildi.

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