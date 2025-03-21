Oktay Ensari son yolculuğuna uğurlandı

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari'nin Cenazesi Toprağa Verildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Ensari'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Ensari'nin oğlu Talat Eyüp Ensari ve aile yakınları katılarak taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan namazla birlikte Ensari, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Cenaze törenine, Ensari'nin aile bireylerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları da katıldı. AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy gibi önemli isimler töreni onurlandırdı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan Ensari, uzun yıllar kentte ajans ve bazı ulusal gazetelerin muhabirliğini yapmıştı. TSYD'nin Kayseri Şube Başkanlığını yürütmekte olan Ensari'nin kaybı, spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari'nin cenazesi toprağa verildi. Geçirdiği çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ensari için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari'nin cenazesi toprağa verildi. Geçirdiği çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ensari için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.