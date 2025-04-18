Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Oktay, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in ailesinden ve doktorlardan gerekli bilgileri almak için ziyarette bulunduğunu belirtti.

Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğunu ifade eden Oktay, gereken her şeyin yapıldığını kaydetti. Oktay, Önder'in şahsında Türkiye'de bir birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini gördüklerini dile getirdi.

Oktay, farklılıklardan ziyade kendilerini güçlü kılan benzerlikler ve birlikteliğin önemine değinerek, “Türkiye'de kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman bozmamış ve güçlenerek devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“Terörsüz Türkiye“ çalışmalarının başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Oktay, sözlerine şöyle devam etti: “Milletimiz artık 'yeter' diyor, devletimiz aynı şekilde 'yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç cepheyi güçlendirme dönemi.”

Bu sorunları geride bırakarak ileriye bakmanın önemine dikkat çeken Oktay, “Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına tekrar kavuşur, kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder.” dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Oktay, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.