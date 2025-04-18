DOLAR
38,13 -0,44%
EURO
43,5 -0,25%
ALTIN
4.081,04 -0,55%
BITCOIN
3.225.546,36 0,61%

Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:33
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Oktay, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in ailesinden ve doktorlardan gerekli bilgileri almak için ziyarette bulunduğunu belirtti.

Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğunu ifade eden Oktay, gereken her şeyin yapıldığını kaydetti. Oktay, Önder'in şahsında Türkiye'de bir birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini gördüklerini dile getirdi.

Oktay, farklılıklardan ziyade kendilerini güçlü kılan benzerlikler ve birlikteliğin önemine değinerek, “Türkiye'de kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman bozmamış ve güçlenerek devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“Terörsüz Türkiye“ çalışmalarının başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Oktay, sözlerine şöyle devam etti: “Milletimiz artık 'yeter' diyor, devletimiz aynı şekilde 'yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç cepheyi güçlendirme dönemi.”

Bu sorunları geride bırakarak ileriye bakmanın önemine dikkat çeken Oktay, “Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına tekrar kavuşur, kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder.” dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Oktay, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
2
Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri
3
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı
4
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı
5
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler
6
Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi
7
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!