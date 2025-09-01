DOLAR
Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

2025-2026 eğitim yılı öncesi okul alışverişinde fiyat şoku: çantalar 250 TL'den 4 bin TL'ye kadar çıkıyor, veliler 'akıllı alışveriş' yapmaya çağrılıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:53
2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca aileyi okul alışverişi telaşı sardı. Raflardaki etiket fiyatları, özellikle çanta ve lisanslı ürünlerdeki artış, velilerde endişe yarattı.

Eskişehir'de esnaf durumu özetliyor

Eskişehir'de uzun yıllardır çanta satışı yapan esnaf Fatma Aydın, piyasadaki fiyat yelpazesine dikkat çekti: "İşletmemiz bir aile işletmesi ve kendi mülkümüzde olduğumuz için fiyatları olabildiğince makul tutmaya çalışıyoruz. Buna rağmen yelpaze çok geniş," dedi. Aydın, en mütevazı okul çantasının 250 TL'den başladığını, "Kalite, marka ve lisanslı karakterler devreye girdiğinde fiyatlar katlanarak artıyor. Şu an elimizde 4 bin TL'ye kadar çıkan modeller mevcut," ifadelerini kullandı.

Velilerin sadece bir çantayla yetinmediğini vurgulayan Aydın, "Eğer bir veli, çocuğunun tüm temel setini, yani çantası, beslenme çantası, kalemi ve suluğu gibi ihtiyaçlarını bizden en uygun ürünlerle tamamlamak isterse, yaklaşık bin liralık bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor. Bizim için önemli olan, kaliteyi olabildiğince ucuza sunabilmek," şeklinde konuştu.

Uzmanlardan 'akıllı alışveriş' uyarısı

Uzmanlar ve deneyimli esnaflar, artan fiyatlar karşısında velilere akıllı alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Çantanın ortopedik sırt desteği, omuz askılarının ayarlanabilir ve yumuşak olması çocukların omurga sağlığı için kritik. Ayrıca dikiş yerlerinin sağlamlığı, fermuarların kalitesi ve kumaşın suya karşı dayanıklılığı çantanın kullanım ömrünü doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, ucuz ama kalitesiz bir çantanın eğitim yılı bitmeden yıpranarak yeni masraf kapısı açabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

