Okul Servis Araçlarına Yoğun Denetim: 12 Bin 928 Sürücüye İşlem Yapıldı

Denetimlerle Güvenli Seyahat Sağlanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-6 Şubat tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 111 bin 476 denetim yapıldığını ve 12 bin 928 sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini artırdığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, denetimlere dair şu bilgileri paylaştı: "1 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerimizce okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 denetim yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı."

Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetimler Sürüyor

Yapılan denetimlerin, kazaları önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz," şeklinde bir uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine de dikkat çekerek, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından bu dönemde 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini belirtti. Ayrıca, 48 sürücüye izinsiz ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullandıkları için işlem yapıldığını kaydetti.

Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 araçla birlikte toplamda 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu: "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."