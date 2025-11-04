Okulda Basit Önlemlerle Çocukları Hastalıklardan Koruyun

Dr. Hatice Kübra Erkilet, okul ortamında çocukların bulaşıcı hastalıklardan basit önlemlerle korunabileceğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:30
Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Kübra Erkilet, okul çağındaki çocukların aynı ortamda uzun süre bulunmaları nedeniyle bulaşıcı hastalıklara daha yatkın olduğunu vurguladı.

Uzman Uyarısı

Dr. Erkilet, bu hastalıkların genellikle öksürük, hapşırık, kirli eller veya ortak kullanılan eşyalar yoluyla yayıldığını belirterek şunları söyledi: "Nezle, grip, gastrointestinal enfeksiyonlar ve döküntülü hastalıklar okul ortamında sık görülür".

Korunma Önerileri

Ellerin sık sık yıkanması, kişisel eşyaların paylaşılmaması, dengeli beslenme ve yeterli uyku gibi basit önlemlerin önemine dikkat çekildi.

Aşıların zamanında yapılması hem çocuğun hem de çevresindekilerin sağlığını korur.

Düzenli fiziksel aktivite — örneğin yürüyüş, bisiklet, oyun oynamak — bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır. Sigara dumanından uzak tutmak solunum yollarını korur.

Dr. Erkilet, ailelerle birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemine de değinerek, "Birlikte sağlıklı alışkanlıklar kazanmak, çocuklarımız için değerli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. HATİCE KÜBRA ERKİLET

