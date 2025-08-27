Okyanus Asitleşmesi Köpek Balığı Dişlerini Aşındırıyor

Heinrich Heine Üniversitesi'nin siyah uçlu resif köpek balıkları çalışması

Almanya'dan araştırmacılar, karbon salınımı kaynaklı okyanus asitleşmesinin bazı köpek balıklarının dişlerine zarar verebileceğini keşfetti. Çalışma, Heinrich Heine Üniversitesi tarafından yürütüldü ve bulgular Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, ülkedeki bir akvaryumda yaşayan siyah uçlu resif köpek balıklarının doğal yollarla kaybettiği 600 dişi topladı. Bu dişlerden 16'sı hasarsız, 36'sı belirli oranda hasarlı olarak seçildi ve her biri 20 litrelik iki ayrı su tankına, 8 hafta süreyle yerleştirildi.

Tanklardan birine okyanusa benzer pH 8,2 değerinde tuzlu su; diğerine ise daha asitli pH 7,3 su dolduruldu. Deney sonuçları, daha asitli tanktaki köpek balığı dişlerinde, okyanusa benzer tanktaki dişlere kıyasla çatlak, delik, kökte aşınma, yapısal bozulma gibi gözle görülür yüzey hasarları olduğunu gösterdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) verilerine göre, Sanayi Devrimi'nden bu yana okyanus yüzey sularında pH seviyesi 0,1 düşüş yaşandı; bu da asit oranında yaklaşık %30 artışa tekabül ediyor. Ayrıca 2003'te yapılan bir araştırmada, 2300 yılına kadar okyanus sularının pH değerinin 7,3 civarında olabileceği öngörülmüştü.

Araştırmacılar, tespit edilen hasarın gelecekte köpek balıklarının yemek bulma ve sindirme davranışlarında değişikliğe yol açabileceğini; ağızları açık yüzen köpek balıklarının okyanus asitleşmesine karşı daha hassas olabileceğini belirtti.

Çalışmanın sınırlılığına da dikkat çekildi: deneyde kullanılan dişlerin akvaryumda yaşayan köpek balıklarının kaybettikleri dişler olduğu ve bu nedenle bu yırtıcıların kaybetmedikleri dişlerinde aynı koşulların geçerli olup olmadığının belirsiz olduğu vurgulandı.

Maximilian Baum, CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Yalnızca mercanlar ya da yumuşakçalar gibi küçük organizmaların tehlikede olmadığı sonucuna vardık. Süper yırtıcıların dişleri bile asitleşmiş şartlarda gözle görülür hasarı gösteriyor. Bu da okyanusun asitleşmesinin köpek balıklarını, varsayılana göre daha doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor.'

Karbon salınımının artması, okyanusun daha fazla karbondioksit emmesine ve böylece sudaki pH değerinin düşmesine yol açıyor; pH düşüşü suyun daha asitli hale gelmesi anlamına geliyor. Araştırmanın bulguları, deniz ekosistemlerindeki zincirleme etkiler açısından önemli ipuçları sunuyor.