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Okyanus'ta sıcaklık değerleri beklenenin üstüne çıktı: Bu durum yazın tarihi rekor sıcaklıklarına işaret ediyor

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı sıcak hava dalgaları, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor. Ancak bu durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısı, Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl’dan geldi. Tağıl, okyanus sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin, 2024 yazında yeni rekorlara yol açabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:41
Okyanus'ta sıcaklık değerleri beklenenin üstüne çıktı: Bu durum yazın tarihi rekor sıcaklıklarına işaret ediyor

Okyanusların ortalama sıcaklığı, geçtiğimiz ocak ayında ağustos ayının rekorunu yakalayarak 21,1 santigrat derece oldu. Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu durumun ve kış süresince gözlemlenen yüksek okyanus sıcaklıklarının, 2024 yazında tarihi sıcaklık rekorlarına işaret ettiğini söyledi.

SICAKLIK DERECELERİ KRİTİK SEVİYEYE YANAŞTI

Tağıl, deniz suyu sıcaklığının yaz mevsiminden bu yana ortalama değerlerin altına inmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

Tağıl, deniz yüzeyi sıcaklıklarının kritik seviyeye yaklaştığını belirterek, "Böyle giderse yazın hem deniz yüzeyi sıcaklıkları hem de kara sıcaklıkları Paris Anlaşması'yla öngörülen 1,5 santigrat derece sıcaklık değerini aşma ihtimali yüksek gözüküyor. Rekorlardan söz ediyoruz ama uzun süreli tahminlerde yanılma payı tabii ki ihtimal dahilinde. Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Tağıl, deniz yüzeylerinin çok fazla ısınmasının hem kara yüzeylerine hem de okyanus ve denizlerin derinliklerine zarar verdiğini söyledi. Okyanuslardaki sıcaklık artışının deniz yaşamını olumsuz yönde etkilediğini de vurguladı.

Bitkilerin kış uykusu dediğimiz bir süreci var. Bu süreçte belirli bir uyum sağlamaları gerekiyor ancak ne yazık ki bu yıl sıcaklıklar ortalamanın çok üstünde olduğu için bitkilerin kış uykusu bozuldu. Meyve ağaçlarının çiçeklendiğini gözlemliyoruz. Mart ayında soğuk hava gelmezse sorun olmayabilir çünkü bu yıl yağış miktarı ortalamanın üzerinde oldu ama mart ayında soğuk hava olursa bu meyve verimini azaltabilir.

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