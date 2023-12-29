Olağanüstü toplantı: Dursun Özbek ve Ali Koç TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapacak

Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere onun kaldığı otele gittiler.

Olağanüstü toplantı: Dursun Özbek ve Ali Koç TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapacak
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Süper Lig'de Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Süper Kupa'da bu iki takım kozlarını paylaşacak. Süper Kupa finali yaklaşırken taraflar arasında yeni bir adım atıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelmek üzere onun konakladığı otele giriş yaptı.

BAŞKANLARDAN TFF ZİYARETİ

Özbek, Atatürk'ün pankart ve posterli tişörtlerine Arabistan'ın müdahale etmesi nedeniyle çıkan krizi çözmek için TFF Başkanı Büyükekşi ile buluştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıya iştirak etmek için otele geldi. Toplantıda alınacak karar, merakla bekleniyor.

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