Ölçü ve Ölçü Aletleri İçin Periyodik Muayene Uyarısı — Son Tarih 2 Mart 2026

Ölçü ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerine ilişkin uyarıda bulundu. İğdeci, muayene sürelerine dikkat çekerek yetkili kurum ve servislerde muayene yaptırmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Hangi cihazların muayenesi gerekiyor?

İğdeci, akaryakıt, LPG ve tanker sayaçları, tartı aletleri, sayaçlar, taksimetreler, takograflar ve diğer çeşitli ölçüm cihazlarının belirlenen süreler içinde muayene ettirilmesinin gerektiğini vurguladı. Ayrıca, trafikte kullanılan cihazlara dair özel bir uyarıya yer verdi: "Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu süre dolmadan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur."

Başvuru yerleri ve süreler

İğdeci, grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına başvurabilecek cihaz türlerini şöyle sıraladı: 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri.

Periyodik muayenesi her yıl yapılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, 5 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş ısı sayaçları ve benzeri cihazlar için bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş naklimetre ve hububat muayene aletleri için başvuruların 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Sayaçlar, taksimetre ve takograf uyarıları

İğdeci, kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçlarının listesinin ilgili kullanıcılar tarafından 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi gerektiğini bildirdi. 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar tüketiciden sökülüp yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılması gerektiği hatırlatıldı.

Taksimetrelerin periyodik muayene geçerlilik süresinin istisnai durumlar dışında azami 1 yıl olduğu, takograf cihazlarının ise istisnai durumlar dışında 2 yılda bir muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Servis bulunmayan illerde başvuruların Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılacağı vurgulandı.

Yetkili servisler ve yasal yaptırımlar

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini yapmak üzere yetkilendirilmiş muayene servislerinin listesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinden yayımlandığını hatırlatan İğdeci, muayene yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Hamdi İğdeci'nin açıklaması, işletmeler ve sayaç kullanıcıları için periyodik muayene takvimine uyulmasının önemini ve yasal sorumlulukları bir kez daha öne çıkardı.

