Oliver Stone, Kennedy Suikastı Soruşturmasının Yeniden Açılmasını İstiyor

Oliver Stone, Kennedy Suikastı İçin Yeniden Soruşturma Çağrısı Yaptı

ABD’li yönetmen Oliver Stone, Kennedy suikastı konusunda ABD Kongresi’ne yeniden soruşturma açılması için ses yükseltti. Stone, Kennedy dosyalarının kamuya açılması üzerine gerçekleştirilen bir oturumda konuştu.

Soruşturmaların Başarısızlığına Dikkat Çekti

Yönetmen, daha önce benzer soruşturmaların başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı. Stone, “Siyasi kaygıların dışında, iyi niyetle, Başkan Kennedy'nin suikastını suç mahallinden mahkeme salonuna kadar yeniden soruşturmanızı istiyorum.” diye konuştu.

CIA İle İlişkileri Araştırılmalı

Stone, aynı zamanda suikastın faili olarak gösterilen Lee Harvey Oswald’ın, 1959’dan suikasta ve ölümüne kadar Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile olan ilişkilerinin araştırılması gerektiğine de dikkat çekti. Yönetmen, halkın vergileriyle finanse edilen CIA’nın kendini “küstahça yasaların üstünde gördüğünü” ifade etti.

Gerçeklerin Ortaya Çıkmasını İstiyor

Stone, Kennedy suikastı davasında CIA’nın “çamurlu ayak izleri” olduğunu öne sürdü ve “Hükümetimizin bize karşı dürüst olabileceği bir dünyaya geri dönebilir miyiz ve gerçeği söyleyebilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

Oscar Ödüllü Yönetmen ve JFK Filmi

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone, 1991 yılında çektiği "JFK" filmi ile Başkan John F. Kennedy suikastını karanlık bir hükümet komplosunun parçası olarak ele almıştı.

Trump'ın Gizli Dosyalar Üzerine Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnamesini 23 Ocak’ta imzaladı. 19 Mart’ta ise suikastla ilgili yaklaşık 80 bin belge ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi’nin internet sitesinden halkın erişimine açıldı.

Trump, 1963'te John F. Kennedy suikastının faili olarak yakalanan ve gözaltındayken öldürülen Lee Harvey Oswald'a cinayeti işlerken "yardım edilmiş" olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.