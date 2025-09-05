DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Olmert: Netanyahu'yu Dünyada Kimse Dinlemiyor — Tek Kişi Trump

Ehud Olmert, Netanyahu'nun uluslararası itibarını yitirdiğini, yalnızca Donald Trump'ın onu dinleyebileceğini ve Gazze operasyonlarının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:24
Olmert: Netanyahu'yu Dünyada Kimse Dinlemiyor — Tek Kişi Trump

Olmert: Netanyahu'yu Dünyada Kimse Dinlemiyor

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Selanik Metropolitan Zirvesi kapsamında katıldığı panelde, Binyamin Netanyahu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Olmert, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, dünyanın hiçbir yerinde kendisini dinleyecek kimse bulamaz. Kalan tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Trump eğer yaklaşımını değiştirirse, ikna gücünü kullanırsa, bence bu çok önemli olacaktır ve tarihi değiştirebilecek o küçük zerreciği ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Gazze değerlendirmesi: Ağır bedeller

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi'ndeki panelde konuşan Olmert, Gazze'deki duruma dair kaygılarını paylaştı. Olmert, İsrail Genelkurmay Başkanının Gazze'ye yönelik saldırıları "bir ölüm tuzağı" olarak nitelendirmesine atıfta bulunarak, bunun "nüfusun en yoğun olduğu bölgelerdeki askeri operasyonların bir sonucu olarak Gazze'de savaşa dahil olmayan binlerce Filistinli ile çok sayıda İsrail askeri ve muhtemelen hala hayatta olan esirlerin de kaybedilmesi" anlamına geleceğini söyledi.

Olmert, Gazze'den sivillerin uzaklaştırılmasına yönelik çabaların ya başarısız olacağını ya da "çok sayıda insanın hayatlarının kurtarılması için yeterince kapsayıcı olmayacağını" ifade etti.

İç muhalefet ve uluslararası itibar

Eski başbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının can kaybı, yıkım ve İsrail'in dünya çapındaki statüsüne zarar verme gibi sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail içinde muhalif grupların varlığına işaret etti ve "İsrail Savunma Kuvvetlerinin eski üst düzey komutanları, güvenlik kurumlarının ve MOSSAD'ın eski üst düzey yetkilileri, askeri operasyonun bedeline değecek hiçbir kazanım elde edilemeyeceğini söyledikleri ortak bir dilekçe imzaladılar." dedi.

Olmert, ayrıca İsrail'de yapılan anketlere değinerek, İsraillilerin yüzde 60'ından fazlasının ülkenin Başbakanı Netanyahu'ya güvenmediğini aktardı ve hükümete karşı düzenlenen çok sayıda eyleme vurgu yaptı. "Netanyahu uluslararası toplumla tüm etki ve diyalog alanlarını kaybetti." değerlendirmesini yaptı.

Çözüm önerileri

Esirlerin iadesi konusunda Olmert, Filistin ile Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden oluşacak askerlerin yer aldığı uluslararası bir gücün devreye sokulmasını bir çözüm olarak önerdi. Ayrıca, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılmasını da savundu.

Avramopoulos: İki devletli çözüm tek çare

Panelde söz alan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve eski AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ise Filistin meselesinde çözümün, İsrail hükümetinin tutumunu değiştirmesinden geçtiğini ve tek çarenin iki devletli çözümü kabul etmek olduğunu belirtti.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert (solda) ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve eski AB...

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert (solda) ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve eski AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos (sağda), bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi kapsamındaki bir panele katıldı. Olmert, burada konuşma yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert (solda) ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve eski AB...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire