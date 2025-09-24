Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki: 'Siyasi Uydu' Eleştirisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal paylaşımında CHP ve bazı muhalefet partilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dış kaynaklı söylemleri yayıp 'siyasi uydu' gibi hareket etmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:25
AK Parti Sözcüsü, muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dış kaynaklı söylemleri yaymakla suçladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP ve bazı muhalefet partilerine tepki gösterdi.

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum. Cumhurbaşkanı'mızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

Çelik'in paylaşımı, muhalefetin dış kaynaklı eleştirileri referans alarak hareket ettiğini savunuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderliğine vurgu yapıyor.

