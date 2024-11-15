Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı Vurgusu: 'Güçleneceğiz'

Cumhur İttifakı'nın Güçlenmesi Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Her MYK toplantısında Cumhur İttifakı'nın birliği ve dirliği konularında hassasiyetlerini ele aldıklarını kaydeden Çelik, "Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği konusundaki kararlılığımız kesin" ifadelerini kullandı.

Kongre Süreci ve İç Cepheyi Güçlendirme

Toplantıda Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yürütülen çalışmalara değinen Çelik, AK Parti'nin 8. Olağan Kongre sürecinin devam ettiğini belirtti. İlgili ilçe kongrelerinin takviminin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Çelik, kongrelere kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları ve MYK üyeleri gibi birçok kişinin katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirme" çağrısını hatırlatan Çelik, kongrelerde iletilen mesajın Türkiye genelinde yayılacağını vurguladı. "Bu kongrelerde ana tema, 'iç cepheyi güçlendirme' mesajını tüm toplum kesimleriyle buluşarak, demokrasi şöleni havası içerisinde gerçekleştirmektir" şeklinde konuştu.

Ahıska Türkleri İçin Mesaj

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılına dikkat çeken Çelik, zulüm sürgününde hayatını kaybedenler için rahmet diledi. "Cumhurbaşkanımız ve partimiz Ahıska Türkleriyle her zaman buluşacak, onlara destek vermeye devam edeceğiz" diyerek güçlü destek mesajı verdi.

Cumhur İttifakı'na Dair Açıklamalar

Son günlerde muhalefet tarafından Cumhur İttifakı içerisinde çatlaklar olduğu iddialarının gündeme geldiğini hatırlatan Çelik, bu tür söylemlerin kendileri için anlam taşımadığını belirtti. "Cumhur İttifakı, asli ilkelere sadakatle yoluna devam ediyor. Bu ittifak yalnızca üst düzeyde değil, sosyolojik olarak da yerel düzeyde büyük bir destek buluyor" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çelik, KKTC'nin istikrarın temsilcisi olduğunu ifade etti. "Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanındayız. KKTC'nin varlığı, bölge barışı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Ömer Çelik, MYK toplantılarında gündemlerinin başında Gazze meselesinin geldiğini vurgulayarak, uluslararası hukukun ihlaline karşı durulması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin diplomasi trafiğinin artarak devam ettiğine de dikkat çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız, dünyanın çeşitli coğrafyalarıyla ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Tüm bu gelişmeler, Cumhur İttifakı'nın güçlü duruşunu sürdürmek için attığı adımların ve önceliklerinin bir yansıması olarak görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.