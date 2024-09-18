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Ömer Çelik'ten İsrail'in Saldırılarına Ağır Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 00:10
Ömer Çelik'ten İsrail'in Saldırılarına Ağır Eleştiriler

Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları Programında Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını eleştiren Çelik, Netanyahu hükümetinin, uluslararası hukuktan kaçmak için savaşı genişletme çabasında olduğunu belirtti.

Savaşın Yayılması Tehdidi

Çelik, "Netanyahu hükümeti, uluslararası hukukun önünden kaçmak ve üzerindeki baskıyı kaldırmak için Lübnan'dan İran'a kadar savaşın genişlemesini istiyor," dedi. Ana konu başlıklarından biri, Türkiye'nin stratejik konumu ve çevresindeki güvenlik sorunları oldu.

Türkiye'nin İstikrar Adası Olması

Türkiye'nin, dünyadaki jeopolitik zorluklar arasında bir istikrar adası konumunda olduğunu vurgulayan Çelik, "Kuzeyde savaş, güneyde soykırım; batıda gerginlik, doğuda çatışma riski var. Buna rağmen Türkiye, geleceğe güçlü bir toplum yapısı ile yürümeye devam edecek," ifadelerini kullandı.

Haber Propagandasına Dikkat

Çelik, "Herkes kötü haberlere itibar etmemeli. Geleceğimiz aydınlık, önümüz açıktır," diyerek Türkiye'nin güçlü bir kamu yapısına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm etnik kökenlerin eşit olduğuna dikkat çekerek, demokrasinin ve cumhuriyetin önemini vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Açıklamalar

Çelik, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaralanan ve yaşamını yitirenlerin sayısını da paylaştı. Bu noktada, "İsrail'in katliam eylemleri karşısında uluslararası hukukun hiçe sayıldığı ortadadır," şeklinde konuştu.

Politik Eleştiriler ve Tepkiler

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da değinen Çelik, AK Parti'nin hayat tarzları üzerindeki olumlu etkisini savundu. Çelik, bu konudaki tartışmaların siyasi çıkarlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Çelik (kürsüde), burada konuşma yaptı.

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