Ömer Çelik'ten İzmir'de şehit olan polislere taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

Mesajda, şehitlere rahmet ve yaralılara acil şifa temennisi yinelendi.