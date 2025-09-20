Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Dış Politikada Siyasi Cehalet'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Çelik'in Açıklamaları

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi her geçen gün daha geriye gidiyor."

Çelik, Özel'in CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye edildiği" bir süreci yönettiğini savundu.

BM Toplantısı ve Küresel Gündem

Çelik, Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin her alanda olduğu gibi BM toplantısında da dünya tarafından takip edileceğini belirtti. Ayrıca Çelik, Cumhurbaşkanımızın mesajında ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi başta olmak üzere geniş bir gündemin ele alınacağını ifade etti.

Son olarak Çelik, CHP Genel Merkezinin bu vesileyle "öğrenmeyi öğrenme" sürecine girmesinin faydalı olacağını söyledi.