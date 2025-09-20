Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Dış Politikada Siyasi Cehalet'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik açıklamalarını 'dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:40
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Dış Politikada Siyasi Cehalet'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Çelik'in Açıklamaları

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi her geçen gün daha geriye gidiyor."

Çelik, Özel'in CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye edildiği" bir süreci yönettiğini savundu.

BM Toplantısı ve Küresel Gündem

Çelik, Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin her alanda olduğu gibi BM toplantısında da dünya tarafından takip edileceğini belirtti. Ayrıca Çelik, Cumhurbaşkanımızın mesajında ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi başta olmak üzere geniş bir gündemin ele alınacağını ifade etti.

Son olarak Çelik, CHP Genel Merkezinin bu vesileyle "öğrenmeyi öğrenme" sürecine girmesinin faydalı olacağını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
2
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
5
Alanya'da Yangınlara 4 Uçak, 13 Helikopter ve 800 Personel ile Müdahale
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: 58'i Gazze Kentinden 68 Ölü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü