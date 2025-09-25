Ömer Çelik Üsküdar'da Esnafla Buluştu — 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Sürüyor

Ziyaretin rotası ve teması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Üsküdar'da esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarında bulundu. Öğle saatlerinde partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çelik, kent merkezinde yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Çelik, Üsküdar Meydanı'ndaki AK Nokta'yı gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında su ikram ettiği yaşlı bir kadının anlattığı rüyayı dinleyen Çelik, kendisine iletilen talepleri ekibine not ettirdi.

Esnaf buluşmaları ve gençlerle temas

Çelik, Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda esnafa bereketli kazançlar dileyerek, Uncular Caddesi ile Gastronomi Sokağı'ndaki işletmeleri ziyaret edip esnafın görüşlerini dinledi. Doğancılar Caddesi'ndeki Rize Gündoğdu Çevre Köyleri ve Çevre Koruma Derneği (GÜN-DER) üyeleriyle de sohbet etti.

Ziyaretler sırasında görüştüğü bir sürücünün motosikletine binerek kısa bir sürüş gerçekleştiren Çelik, daha sonra Mimar Sinan Mahallesi İmam Nasır Sokağı'ndaki bir kafede gençlerle bir araya geldi. Selamlama konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "dünya tarihine yön veren bir lider" olarak nitelendiren Çelik, gençlerin bu dönemde tarihin nasıl yazıldığına tanıklık ettiğini vurguladı.

Sözlerini gençlere devrederek dinleyicilerin arasına oturan Çelik, gençlerin söyleşisine mikrofonu ve sandalyesini bıraktı; söz alan gençlere çeşitli sorular yöneltti ve talepleri not aldı.

Eşlik eden isimler

Ziyaretler esnasında Çelik'e, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da eşlik etti.

Gözlem ve görüş alışverişi ağırlıklı geçen buluşmalar, Çelik'in hem esnaf hem de gençlerle doğrudan temas kurduğu etkin bir program olarak kayda geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol 4), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Üsküdar'da esnafa ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.