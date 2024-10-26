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Ömer Çelik, Yaralı Gençlik Kolları Başkanının Ailesini Ziyaret Etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte yaralanan Murtaza Önder Yücel'in ailesiyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:31
Ömer Çelik, Yaralı Gençlik Kolları Başkanının Ailesini Ziyaret Etti

Ömer Çelik'ten Geçmiş Olsun Ziyareti

Adana'da meydana gelen bir trafik kavgasında bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'in ailesine destek ziyaretinde bulunuldu.

Yücel'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Alındı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yücel'in tedavi için bulunduğu Çukurova Devlet Hastanesi'ne giderek Emine ve Cenker Yücel ile görüştü. Çelik, Yücel'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın Detayları

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşanan kavgada yaralanan Murtaza Önder Yücel'in tedavi süreci devam ediyor. Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Çelik'e ziyareti sırasında AK Parti il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte çıkan kavgada...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'in ailesiyle görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte çıkan kavgada...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'in ailesiyle görüştü.

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