OMÜ 1990 Tıp Mezunları 35 Yıl Sonra Amfide Buluştu

OMÜ Tıp Fakültesi 1990 Mezunları 35 Yıl Sonra Aynı Amfide Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "1990 Yılı Tıp Fakültesi Mezunlarının 35. Yılı Kutlaması" etkinliği, fakültenin dersliklerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte mezunlar, emekli akademisyenler ve fakülte yöneticileri bir araya geldi.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

Programa; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, 1990 yılında Tıp Fakültesi'nde görev yapmış akademisyenler ve dönemin mezunları katıldı.

Prof. Dr. Murat Danacı etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Öncelikle etkinliğimize katılan siz değerli hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Artık sağlıkla görüşelim istiyorum çünkü maalesef son yıllarda sadece birbirimize hasta olduğumuzda görüyoruz. O yüzden de burada sizleri sağlıklı görmüş olmaktan çok mutluyum. Burada iki tane de genç öğrencimiz var. Biz istedik ki en son kuşakla yani torunlarımızla beraber burada olalım. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyor, tekrardan hoş geldiniz diyorum".

Dr. Nurcihan Yıldırım Başkent ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Mezuniyetimizin üzerinden 35 yıl geçtikten sonra yurdun dört bir yanından bir davet üzerine birlikte yüreklerimizin attığı 24-25 yaş ruhumuzun bugünkü bedenimizde can bulmuş haliyle burada buluşmanın büyük mutluluğu içindeyiz. Bu etkinliğin düzenleneceği haberini aldığımızda dedik ki biz etkinliğin ders gördüğümüz amfide gerçekleşmesini istiyoruz. Birinci sınıftaki o heyecanımızı yaşamak istiyoruz. Bir isteğimiz daha oldu o da sınıfın buz gibi olmasıydı. Çünkü bizim gerçekten bu amfide çok soğuk günlerimiz oldu. Mümkünse eski günlerdeki gibi kaşkol şapkalarla oturalım dedik. Tabi ki davet edemediğimiz etsek de gelemeyecek olan arkadaşlarımız vardı, onlar da mutlaka bir yerlerden bizi izliyorlardır onlara da rahmet olsun. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyor ve programın zevkle geçmesini temenni ediyorum".

Program içeriği ve kapanış

Etkinliğe şehir içi ve şehir dışından toplam 55 mezun ve 15 emekli akademisyen katıldı. Program kapsamında üniversitenin tarihine değinilen sunumlar, mezunların öğrenci yıllarından fotoğraflar ve 1990 döneminde fakültede görev yapıp vefat etmiş akademisyenlerin anıldığı bir video gösterimi yer aldı.

Günün sonunda temsili kep töreni düzenlendi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik, geçmiş anıların tazelendiği sıcak ve duygusal bir buluşma olarak tamamlandı.

