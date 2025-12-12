OMÜ Bilim Kafe'de 'Geçmişten Günümüze Halk İnançları' — Doç. Dr. Hasan Kızıldağ

OMÜ Bilim Kafe'de 'Geçmişten Günümüze Halk İnançları'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin dokuzuncusu, 'Geçmişten Günümüze Halk İnançları' başlığıyla OMÜ İlim Sanat ve Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte halk inançlarının tarihsel seyri, toplumdaki izleri ve çağlar içindeki dönüşümü ele alındı.

Söyleşi ve Açılış Konuşması

Etkinliğin açılışında, Bilim Kafe'lerin tarihî gelişimi ve içeriği hakkında bilgi veren OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Doç. Dr. Hasan Kızıldağ'ın daveti kabul etmesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Şendurur, kendisine ait ifadeyle: "Hasan Hocamızın davetimizi kabul etmesi bizim için çok değerli. Kendisi, hem saha çalışmalarını yoğun bir şekilde tamamlamış hem de bilgi birikimi muazzam düzeyde olan bir hocamızdır. Sohbet ederken o kadar ilginç şeyler söylüyor ki, eminim sizler de hoş sohbetten çok faydalanacaksınız" diyerek sözü Doç. Dr. Hasan Kızıldağ'a bıraktı.

Doç. Dr. Hasan Kızıldağ'ın Sunumu

Doç. Dr. Hasan Kızıldağ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak katılımcılara halk inançlarını bilimsel bir perspektiften aktardı. Sunumda halk inançlarının tarihsel yolculuğu, inanç kavramının çağlar içindeki dönüşümü, ritüellerle ilişkisi ve toplumsal hafızadaki yeri detaylandırıldı. Kızıldağ'ın akademik çalışmaları arasında yer alan 'Sibirya Sahası Türk Destanlarında Şamanizm’in İzleri' başlıklı doktora tezinden ve ilgili yayınlarından referanslar da paylaşıldı.

Tartışma ve Katılımcı Etkileşimi

Etkinlikte, halk inançlarının değişen toplumsal yapı içindeki karşılığı, modern bireyin kadim kültürel öğelerle ilişkisi ve geleceğe yönelik kültürel projeksiyonlar gibi konular tartışıldı. Katılımcılar interaktif bir ortamda sorularını yönelterek Doç. Dr. Kızıldağ ile değerlendirme fırsatı buldu.

Bilim Kafe buluşması, toplumun farklı kesimlerini bilim, kültür ve gündelik yaşamın ortak paydasında buluşturarak hem öğretici hem de keyifli bir atmosfer sundu.

Katılımcılar

Dokuzuncu Bilim Kafe'de Prof. Dr. Emine Şendurur'un yanı sıra Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk İnal ve Dr. Öğr. Gör. Elif Şefik İnal hazır bulundu. Etkinlikte OMÜ Türkçe'de eğitim alan, başta Türk dünyası ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve İletişim Fakültesi öğrencileri de yer aldı.

