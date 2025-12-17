OMÜ'de 'Mavi Yolculuk' Sergisi: Fidan Tonza Helvacıkara'nın Seramik ve Cam İşleri

OMÜ'de 'Mavi Yolculuk' Sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Doç. Dr. Fidan Tonza Helvacıkara'nın 'Mavi Yolculuk' adlı kişisel seramik ve cam sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin Teması ve Yaklaşımı

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılan sergi, denizle kurulan kültürel ve sanatsal ilişkiyi çağdaş bir dille ele alıyor. Sergide, bir tatil rotasının ötesinde Türkiye'nin kültürel ve entelektüel mirasında önemli bir yere sahip olan 'Mavi Yolculuk' anlayışı merkeze alındı.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile başlayan ve pek çok yazar, sanatçı ve düşünür tarafından şekillendirilen 'Mavi Yolculuk' kavramı, sergide çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlandı. Deniz, çalışmalarda yalnızca bir mekân olarak değil; anıların biriktiği, zamanın hissedildiği ve yolculukların iz bıraktığı bir tanık olarak ele alındı.

Eserler ve Malzeme Kullanımı

Sergide yaklaşık 40 eser yer alıyor. Seramik tabaklar üzerine oluşturulan özgün kompozisyonlar dikkat çekiyor. Geri dönüştürülmüş seramik ve cam malzemelerle üretilen eserler, denizle kurulan ilişkinin zaman içinde bıraktığı izleri ve yolculuklar sırasında biriken anıları görünür kılıyor.

Cam malzeme denizin ışığını ve rengini yüzeylere taşırken, seramik malzeme antik yolculukları ve kıyı yaşamını çağrıştıran bir zemin sunuyor. Serginin merkezinde yer alan amfora formu ise tarih boyunca denizler aracılığıyla taşınan malların, düşüncelerin ve duyguların simgesi olarak ele alındı.

Amfora, yolculuklar boyunca biriken zamanı ve anıları temsil ederek geçmiş ile bugün arasında kavramsal bir bağ kuruyor. Tabak yüzeylerinde bir araya gelen parçalı kompozisyonlar da denizle kurulan ilişkinin duraklarını ve hatırlanan anlarını izleyiciye aktarıyor.

'Mavi Yolculuk' sergisi, izleyiciyi denizle kurulan bu kadim ilişkiyi ve yolculukların geride bıraktığı izleri yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergi süresi: 26 Aralık'a kadar OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açık.

