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OMÜ'de Yabancı Öğrencilerin Ebru Sanatı Sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yabancı öğrencilerin ebru eserleri sergilendi. Sanatseverler, geleneksel Türk sanatına tanıklık etti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:19
OMÜ'de Yabancı Öğrencilerin Ebru Sanatı Sergilendi

OMÜ'de Yabancı Öğrencilerin Ebru Sanatı Sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen sergi, yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. OMÜ Vakfı'nın yürüttüğü ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen Samsun Uluslararası Öğrenci Akademisi 2025 projeleri kapsamında, 20 ülkeden toplamda 70 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ebru atölyesi çalışmaları büyük ilgi gördü.

Sanatseverler Eserleri İnceledi

Sergi, OMÜ Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşti ve etkinliğe birçok akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı. OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, çalışmalara katılan yabancı öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Balcı, sergide yer alan 40 ebru eserinin 18 yabancı uyruklu öğrenci tarafından hazırlandığını belirtti. "Çalışmalarımız geleneksel Türk sanatlarının önemli bir parçası olan ebru üzerine odaklandı. YTB bursları ile bu atölyede yer alan öğrenciler, eserlere isimlerini değil, eserlerin kimliğini ön plana çıkarmayı tercih ettiler" dedi.

Öğrencilerin Görüşleri

Atölyeye katılan Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu Merve Elyasino, ebru sanatını çok sevdiğini ve bu alanda yaptığı çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, OMÜ İlahiyat Fakültesi mezunu Bosna Hersekli Selmana Halilovic, YTB'ye sunduğu fırsatlardan dolayı teşekkür ederek, ebru sanatını kısa sürede öğrendiğini ve memleketinde bu sanatı tanıtmak için çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

Sergi, OMÜ Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde yarın sona erecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserleri sergilendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserleri sergilendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserleri sergilendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserleri sergilendi.

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