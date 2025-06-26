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OMÜ Mühendislik Fakültesi'nden 440 Öğrenci Mezun Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde 440 öğrenci diplomalarını aldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:35
OMÜ Mühendislik Fakültesi'nden 440 Öğrenci Mezun Oldu

Oğuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. OMÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Aydın'dan Öğrencilere Önemli Mesajlar

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, eğitim süreçlerinin önemli bir aşamasını geride bırakan öğrencilerin mutluluklarını paylaşmanın gurur verici olduğunu belirtti. Öğrencilere, "Hayata emin adımlarla atılmak için 'mezun' sıfatına sahip olmanın büyük bir önemi var. Kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz." dedi.

Aydın, öğrencilerin, ülkenin aydınlık yarınlarına katkı sağlama sorumluluğunun önemine değinerek, "Gençlerin bilgi ile yücelmesi ve evrensel değerleri benimsemeleri, bizim çabalarımızın ana gayesidir." şeklinde konuştu.

Fakülte Dekanı Topcu'nun Duygusal Mesajları

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, mezuniyetin öğrenciler için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Zorlu bir eğitim yolculuğunun ardından gelen bu başarıyı değerlendiren Topcu, "Bu süreçte unutulmaz anılar biriktirdiniz. Sizlerin başarısı, aynı zamanda üniversitemizin ve fakültemizin de başarısı olacak," dedi.

Mezuniyet törenine 440 öğrenci katılırken, etkinlikte akademisyenler, aileler ve birçok vatandaş da yer aldı. Törende, öğrencilerin ilerideki kariyer basamaklarını başarıyla tırmanmaları temennisi ifade edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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