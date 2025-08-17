DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

On binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti: Gazze işgali durdurulsun, esir takası yapılsın

Tel Aviv'de on binler, Gazze işgal kararına karşı toplanarak derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:42
On binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti: Gazze işgali durdurulsun, esir takası yapılsın

On binlerce gösterici Tel Aviv'de Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto ederek derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep etti. Göstericiler, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak saldırıların durdurulmasını ve esirlerin geri getirilmesini istedi.

Gösteride ailelerin tepkisi öne çıktı

İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada hükümetin esirleri geri getirmek istemediğini savundu. Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?" diye sordu ve "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Maayan Sherman, Gazze saldırılarında öldürülen esir asker Ron Sherman'ın annesi, aşırı sağcı hükümetin Gazze kentini işgal kararıyla esirlerden vazgeçmeyi tercih ettiğini belirtti. Sherman, Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı'nın "oğlunu bilerek öldürmeyi seçtiğini" söyleyerek diğer aileleri aynı kaderden korumak için alanda olduğunu ifade etti.

Genel grev çağrısı ve talepler

İsrailli esir Matan Zangauker'ın annesi Einav Zangauker, hükümetin işgal kararına karşı 17 Ağustos sabahı başlayacak olan genel grevin "yalnızca başlangıç" olduğunu vurguladı. Zangauker, greve ilişkin olarak "Sükunet, güvenlik, gelecek ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz." dedi ve hükümetten Gazze Şeridi'ne saldırılarını derhal durdurup esir takası için müzakere masasına oturmasını istedi.

Arka plan: İşgal kararı ve hükümetin hedefleri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Basında yer alan haberlere göre, saldırıların aşamalı olarak gerçekleştirileceği; işgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtilmişti.

Gösteride öne çıkan talep, hükümetin askeri kararları nedeniyle esir yakınlarının zarar gördüğü eleştirileriyle birlikte ateşkes ve kapsamlı bir esir takası anlaşmasının derhal imzalanması oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar