On binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti: Gazze işgali durdurulsun, esir takası yapılsın

On binlerce gösterici Tel Aviv'de Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto ederek derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep etti. Göstericiler, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak saldırıların durdurulmasını ve esirlerin geri getirilmesini istedi.

Gösteride ailelerin tepkisi öne çıktı

İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada hükümetin esirleri geri getirmek istemediğini savundu. Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?" diye sordu ve "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Maayan Sherman, Gazze saldırılarında öldürülen esir asker Ron Sherman'ın annesi, aşırı sağcı hükümetin Gazze kentini işgal kararıyla esirlerden vazgeçmeyi tercih ettiğini belirtti. Sherman, Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı'nın "oğlunu bilerek öldürmeyi seçtiğini" söyleyerek diğer aileleri aynı kaderden korumak için alanda olduğunu ifade etti.

Genel grev çağrısı ve talepler

İsrailli esir Matan Zangauker'ın annesi Einav Zangauker, hükümetin işgal kararına karşı 17 Ağustos sabahı başlayacak olan genel grevin "yalnızca başlangıç" olduğunu vurguladı. Zangauker, greve ilişkin olarak "Sükunet, güvenlik, gelecek ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz." dedi ve hükümetten Gazze Şeridi'ne saldırılarını derhal durdurup esir takası için müzakere masasına oturmasını istedi.

Arka plan: İşgal kararı ve hükümetin hedefleri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Basında yer alan haberlere göre, saldırıların aşamalı olarak gerçekleştirileceği; işgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtilmişti.

Gösteride öne çıkan talep, hükümetin askeri kararları nedeniyle esir yakınlarının zarar gördüğü eleştirileriyle birlikte ateşkes ve kapsamlı bir esir takası anlaşmasının derhal imzalanması oldu.