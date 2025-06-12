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ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

ON Dijital, Vatan Bilgisayar ile 12 ay taksitle anında kredi imkanı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 10:58
ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

ON Dijital, Vatan Bilgisayar ile Yeni Kampanya Başlattı

Dijital bankacılığın öncüsü olan ON Dijital, Vatan Bilgisayar ile işbirliği yaparak müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. Bu yeni uygulama ile 12 aya varan taksit seçenekleriyle anında kredi imkanına sahip olabileceksiniz.

Dijital Kredi Başvurusu Kolaylığı

Son yıllarda artan teknoloji ihtiyacı, vatandaşları dijital çözümler aramaya yönlendiriyor. Akıllı telefonlardan son model bilgisayarlara, teknoloji ürünlerini almak isteyenler için kredi ihtiyacı da artıyor. Ancak, bu ürünleri satın almak için bankalarla yapılan başvurular çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı olabiliyor. İşte bu noktada ON Dijital Bankacılık ve Vatan Bilgisayar işbirliği, müşterilere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Vatan Bilgisayar Kredisi ile Alışveriş Yapın

Artık Vatan Bilgisayar mağazalarında alışveriş yapan ON Dijital müşterileri, kredi başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde dijital ortamda yapabilecek. Uzun formlar doldurmak ve banka şubelerine gitmek zorunda kalmadan, istediğiniz ürünü alabilmek için yalnızca birkaç tıklama yeterli olacak. Ayrıca başvuruların oturulduğunuz yerden yapılması ve saniyeler içerisinde kabul edilmesi, bu kampanyayı daha da cazip hale getiriyor.

ON Dijital'den Açıklamalar

Yeni kampanya ile ilgili olarak ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, "ON Dijital Bankacılık olarak temel hedefimiz, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca dijital çözümler sunmak. Vatan Bilgisayar ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, teknoloji alışverişlerinde finansmana erişimi oldukça kolaylaştırıyoruz" dedi.

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