Önder Aksakal'tan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Sert Kınama

DSP liderinden yazılı açıklama

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Aksakal, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İnsanlık adına Gazze'ye yardım götüren barışçı Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Katil ve soykırımcı İsrail'in beklenen bu hamlesi elbette tüm dünya milletleri tarafından en güçlü şekilde lanetlenecektir. Katil İsrail ne yaparsa yapsın sonunda insanlık kazanacaktır. Yaşasın Filistin halkının şanlı mücadelesi."