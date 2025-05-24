Önder Kahveci: 'Vatan Olmadan Sendikal Mücadele Olmaz'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Iğdır'da gerçekleştirdiği konuşmasında, "Üzerinde yaşayacağınız bir vatan toprağınız yoksa, hür ve bağımsız, özgürce yaşayacağınız bir vatanınız yoksa sendikal mücadeleden, temel hak ve özgürlüklerden, siyaset hakkından, makamdan, mevkiden bahsedemezsiniz." dedi.

Türk Sağlık-Sen'in Yıldönümü

Türk Sağlık-Sen Iğdır Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı bir düğün salonunda yapıldı. Kahveci, burada yaptığı konuşmada sendikanın 1992 yılında kurulduğunu belirten kahveci, "Bugün baktığınız zaman birçok sendika, sivil toplum örgütü görebilirsiniz ama Türkiye Kamu-Sen dediğiniz zaman durup soluklanmak lazım. Türkiye Kamu-Sen 1992'de sendikal mücadelede çoban ateşini yaktığında 'Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız' sözünü net bir şekilde ortaya koyarak sendikacılığı bunun üzerine inşa etti. Hem Türkiye hem de uluslararası boyutta bu şekilde tavır ortaya koyan yegane kuruluştur." şeklinde konuştu.

Vatan ve Sendikal Mücadele

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in ilkeleri hakkında da bilgi vererek, "Anlatmak istediğimiz şudur; üzerinde yaşayacağınız bir vatan toprağınız yoksa, hür ve bağımsız, özgürce yaşayacağınız bir vatanınız yoksa siz sendikal mücadeleden, temel hak ve özgürlüklerden, siyaset hakkından, makamdan, mevkiden bahsedemezsiniz. Onun için öncelikle ülkemizin, milletimizin değerleri, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o fakruzaruret içinde aziz Türk milletinin önüne düşerek, önderlik ederek bize bağımsız bıraktığı bu devleti yaşatmak Türkiye Kamu-Senlilerin omzunda şerefli bir yüktür." diye belirtti.

Genel Kurulda Seçim

Seçime tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut şube başkanı Çetin Tanık, 100 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden seçildi. Genel Kurul toplantısına, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Ateş, Türkiye Kamu-Sen Iğdır İl Başkanı Ali Arslan, Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Çelikten ile ilçe ve belde belediye başkanları ile üyeler katıldı.

Türk Sağlık-Sen Iğdır Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı bir düğün salonunda yapıldı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, programda katıldı.

Türk Sağlık-Sen Iğdır Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı bir düğün salonunda yapıldı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, programda katıldı.